Эрдоган: Швеция делает недостаточно шагов для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что власти Швеции делают недостаточные шаги для вступления страны в НАТО. По его словам, Стокгольм недостаточно борется с терроризмом.

Как сообщил турецкий президент в интервью американской телекомпании PBS, Анкара все еще видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма».

«Чтобы вступить в НАТО Швеция, конечно же, должна выполнить свои обещания. Террористические организации должны немедленно прекратить свои демонстрации и акции на улицах Стокгольма. Потому что для турецкого народа будет очень важно увидеть, что это действительно происходит. Швеция вроде бы изменила законодательство, но этого недостаточно»,— добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Парламент Швеции официально одобрил вхождение страны в состав Североатлантического альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию официально приняли в НАТО в апреле.

Руководство альянса рассчитывает на то, что Швеция станет его членов уже этой осенью, однако вхождение страны в НАТО осталось одобрить парламентам Венгрии и Турции. Последняя выдвигала 10 условий для вхождения Финляндии и Швеции в альянс. Одним из основных условий был отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

Ожидается, что парламент Турции может рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, когда вернется к работе после каникул 1 октября. Господин Эрдоган заявил, что у него есть собственное мнение по поводу вхождения Турции в НАТО, но принимать окончательное решение предстоит только турецким парламентариям и «делать они это будут самостоятельно».

Подробности — в материале «Ъ» «Доброе слово и финну приятно».

Александр Кислов