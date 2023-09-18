Азербайджан потребовал роспуска военных структур Нагорного Карабаха

МИД Азербайджана опубликовал заявление с требованием вывода армянских военнослужащих и роспуска военных и правительственных структур Нагорного Карабаха. В случае исполнения требований к представителям этих властей может быть применена амнистия, говорится в заявлении ведомства.

МИД Азербайджана обвиняет Армению в нарушении ранее достигнутых договоренностей и в разжигании напряженности в регионе. Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев говорил, что руководство страны рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 года.

«Мы требуем от Армении прекратить наращивание военной мощи, воздержаться от реваншистских планов, прекратить оспаривать и нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также прекратить спонсировать сепаратизм и терроризм в Карабахском регионе Азербайджана»,— говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что «на территории Азербайджана» сейчас дислоцированы «более чем 10-тысячные вооруженные силы Армении».

9 сентября на спецзаседании парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики избрал 45-летнего Самвела Шахраманяна президентом. До этого пост главы НКР занимал Араик Арутюнян. В тот же день МИД Азербайджана назвал президентские выборы в Карабахе нарушением конституции и закона Азербайджанской Республики. ЕС отказался признавать «конституционные и правовые рамки, в которых проводились» выборы.

7 сентября Никол Пашинян сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Азербайджанские власти концентрацию военных в районе Карабаха отрицают. 12 сентября Азербайджан согласился одновременно открыть дороги в Степанакерт через Агдам и Лачин. До этого на Лачинском коридоре азербайджанскими властями был установлен КПП. Тогда Баку аргументировал закрытие дороги тем, что Армения незаконно снабжает оружием Нагорный Карабах.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Полина Мотызлевская