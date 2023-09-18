Жители Воронежской области разместили на счетах эскроу 41 млрд рублей

Жители Воронежской области с января по август открыли почти 12 тыс. эскроу-счетов, на которых разместили 41 млрд руб. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. По данным за первое полугодие 2023 года, на счетах эскроу хранилось 35 млрд руб.

При этом в регионе на 1 августа раскрыто 4 тыс. счетов участники долевого строительства, чьи проекты уже завершены. С них финорганизации направили застройщикам или на погашение взятых ими кредитов около 14 млрд руб.

По данным на конец июля 2023 года количество действующих в регионе договоров между банками и застройщиками достигало 150 штук. Совокупный лимит по ним составлял 87 млрд руб.

Мария Старикова

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