Уральских туристов, летевших из Турции, отправят домой запасным бортом из Актобе

Пассажиров рейса WZ-3072 авиакомпании Red Wings, который летел из Анталии (Турция) в Екатеринбург, но сел в Актобе (Казахстан), отправят в Кольцово запасным самолетом, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Напомним. Самолет вылетел из турецкого города вчера вечером и ночью должен был сесть в Екатеринбурге, но борт ушел на запасной аэродром.

В авиакомпании отметили, что резервный борт уже совершил посадку в Актобе, в ближайшее время будет объявлена посадка. Рейс был запланирован к вылету в 10:50 по московскому времени. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, ожидается, то пассажиры прибудут в Екатеринбург в 14:40.

Напомним, в августе у компании возникли проблемы с вывозом туристов из Турции в Екатеринбург. Тогда в Red Wings заявили, что у двух самолетов, выполнявших рейсы, одновременно обнаружили технические неисправности. Сложности с ремонтом самолетов возникли из-за санкций.

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