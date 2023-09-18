На ремонт центра «Искра» потратят до 22 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) ищет подрядчиков для ремонта инновационного научно-технологического центра «Искра» на улице Пушкина, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет около 22 млн руб. Итоги аукционов подведут 26 сентября. Работы выполнят за счет грантов.

Согласно аукционным документациям, в «Искре» до 30 ноября разберут кирпичные стены, перегородки, плинтуса и полы, демонтируют розетки, выключатели, светильники, проложат трубопровод и так далее.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте