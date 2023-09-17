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Коммерсантъ FM
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Китай и Грузию свяжут ежедневные рейсы

С 27 сентября китайская авиакомпания China Southern Airlines (CSA) будет ежедневно выполнять рейсы Урумчи—Тбилиси—Урумчи. Об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. В данный момент CSA летает в направлении Грузии три раза в неделю. Китайская авиакомпания оперирует на грузинском рынке с января 2023 года.

Решение об увеличении частоты полетов принято в ходе июльского визита в КНР премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Глава грузинского правительства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами страны.

6 сентября господин Гарибашвили на заседании кабмина объявил о введении безвизового режима для китайских граждан. В отличие от россиян, которые могут находиться в кавказской стране без визы в течение года, для граждан КНР этот срок сокращен до трех месяцев.

Премьер-министр объяснил свое решение тем, что китайские туристы — «наиболее желанные гости во всех странах мира», а туризм является ведущей индустрией Грузии.

Господин Гарибашвили предположил, что если в нынешнем году Грузия сможет получить от туризма примерно $3 млрд, то уже в 2024–2025 годах благодаря развитию отношений с Китаем ежегодный доход достигнет $4,5 млрд. К тому времени грузинское правительство планирует увеличить число рейсов из Китая до десяти в день. Одновременно Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти намерены построить в пригороде Тбилиси, на базе бывшего военного аэродрома РФ в местечке Вазиани, «новый международный аэропорт высшего класса».

Георгий Двали, Тбилиси

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