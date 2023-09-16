При обстреле белгородского Шебекина ранен мужчина и повреждено промпредприятие

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил вечером 16 сентября о последствиях обстрела со стороны Украины города Шебекино. По данным главы региона, один мужчина получил легкие осколочные ранения.

Госпитализация ему не потребовалась, раны обработали на месте. Также в городе есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, осколками снарядов посекло три легковых автомобиля, две фуры и газель. «Оперативные и аварийные службы работают на месте»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Ранее сегодня губернатор рассказывал об атаке ВСУ на село Долгое Валуйского городского округа, над которым был сбит дрон-камикадзе.

Владимир Зоркий