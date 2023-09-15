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В Северском районе загорелись склады на площади 2 тысячи «квадратов»

В станице Новодмитриевской Северского района произошло возгорание трех ангаров на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Возгорание произошло 15 сентября в 05:07 по улице Советская. Через 20 минут на место прибыли пожарные и установили площадь в 800 кв. м. В 7:46 пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлекается 71 человек и 26 единиц техники.

Татьяна Ручкина

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