Главные новости за 14 сентября. Курск, Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов

Должность прокурора города Воронежа оставил Анатолий Толстихин из Биробиджана, который был назначен на пост в столице Черноземья в начале июля.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции парка «Патриот», входящего в мемориальный комплекс «Курская дуга».

В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины погиб водитель погрузчика.

Массовой вакцинации от коронавируса в этом году в Белгородской области не будет, сообщил региональный оперштаб по ковиду.

Администрация Воронежа за день подала 36 исков к московскому оператору наружной рекламы ООО «АПР-Сити/ТВД».

Прокуратура тамбовского Мичуринска выявила нарушения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими. Они вписывали в декларации сведения о доходах, заниженных на сумму от 17 тыс. до 300 тыс. руб.

Управление ФАС по Воронежской области проведет проверку ценообразования при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива.

Власти Липецка назвали предварительную стоимость стоянки на платных парковках: стоянка меньше 15 минут будет бесплатной, в течение часа — 34 руб.

В селе Прилепы Хомутовского района Курской области ввели карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней.

Богучарский райсуд Воронежской области отправил под домашний арест владельца фермы в селе Лебединка, на которой был выявлен новый очаг сибирской язвы.