Воронежское УФАС проверит возможные манипуляции с ценами на бензин в регионе

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области проведет проверку ценообразования при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Соответствующее поручение центральный аппарат ведомства направил в регион по итогам заседания штаба ФАС РФ, на котором были рассмотрены результаты мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов.

По словам главы воронежского УФАС Дениса Чушкина, «в кратчайшие сроки» будет собрана информация для анализа формирования цен от закупки на нефтеперерабатывающем предприятии до реализации потребителю, в том числе аграриям. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее проведение аналогичной работы анонсировало липецкое УФАС.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в областях макрорегиона есть проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом в период осенних полевых работ. В Минсельхозе признали, что сложности приобрели федеральный масштаб. Местные власти в ручном режиме обеспечивают наличие топлива на складах, однако в отдельных случаях поступают сигналы об «исчерпании ресурса». Цена дизеля за месяц для сельхозпроизводителей выросла вплоть до 40%. Розничные поставщики уже приостановили продажи дизтоплива на некоторых заправках, а перспективы новых отгрузок туманны. Участники рынка объясняют проблемы ростом экспорта из-за значительной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Урожай просит дизеля».

Алина Морозова

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