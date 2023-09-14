Хозуправление Башкирии потратит на печатную продукцию до 15 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 25 сентября выберет поставщика печатной продукции, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 15 млн руб., он будет профинансирован из бюджета республики.

Услуги необходимо оказывать до 25 декабря. У участников аукциона должно быть свидетельство на право использования государственной символики Башкирии. В список печатной продукции входят алфавитные указатели постановлений, блокноты, визитки, буклеты, журналы, немаркированные и дизайнерские конверты для служебного пользования, папки, портреты, презентации, настенные и настольные календари — всего 124 наименования. Исполнитель должен доставлять печатную продукцию собственным транспортом круглосуточно, включая выходные, предпраздничные и праздничные дни.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте