Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хозуправление Башкирии потратит на печатную продукцию до 15 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 25 сентября выберет поставщика печатной продукции, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 15 млн руб., он будет профинансирован из бюджета республики.

Услуги необходимо оказывать до 25 декабря. У участников аукциона должно быть свидетельство на право использования государственной символики Башкирии. В список печатной продукции входят алфавитные указатели постановлений, блокноты, визитки, буклеты, журналы, немаркированные и дизайнерские конверты для служебного пользования, папки, портреты, презентации, настенные и настольные календари — всего 124 наименования. Исполнитель должен доставлять печатную продукцию собственным транспортом круглосуточно, включая выходные, предпраздничные и праздничные дни.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...