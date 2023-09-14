Быстрыкин запросил доклад о расследовании падения лифта с людьми в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о расследовании уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах падения лифта с людьми в многоэтажке Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

13 сентября 2023 года в многоквартирном доме на улице Московской лифт упал в шахту с восьмого этажа. В нем находились четверо взрослых и двое детей. В результате происшествия несколько пострадавших госпитализировали в медучреждение.

В СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура организует проверку управляющей компании дома — ООО «Единый город».

Татьяна Ручкина

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