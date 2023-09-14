В Сочи усилят контроль за работой муниципальных унитарных предприятий

В Сочи усилят контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, поскольку не все они эффективно работают и приносят прибыль в муниципальный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В этом году в Сочи продолжают действовать 12 МУП. Проведенный анализ работы данных предприятий подтверждает своевременность требований законодательства — не все МУП достаточно эффективно работают и приносят прибыль в муниципальный бюджет»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, подчеркнув, что контроль «будет ежеквартальным и жестким».

Глава города поручил повысить экономическую эффективность действующих МУПов и принять дополнительные меры по финансовому оздоровлению предприятий, чьи показатели отстают от плановых. Для руководителей предприятий разработают систему финансового стимулирования. Она будет основана на квартальных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По закону, до 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, необходимо реорганизовать. Это должно повысить конкуренцию и качество оказания услуг населению. В качестве МУП продолжат работу организации, относящиеся к сфере естественных монополий и культуры. В Сочи это «Водоканал», «Водосток», «Сочитеплоэнерго», «Парки культуры и отдыха "Ривьера-Сочи"» и концертный зал «Фестивальный».

Татьяна Ручкина

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