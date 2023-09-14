В Краснодаре будут судить трех мошенников за подставные ДТП

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении трех человек, которые устраивали ДТП для получения страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, два краснодарца в возрасте 26 и 33 лет и 28-летний житель Крымска по предварительному сговору устраивали аварии. После они обращались в страховые компании с заявлениями о возмещении убытков. Всего страховой компании они причинили ущерб на более чем 5,5 млн руб.

Было возбужденного уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования). Теперь материалы передали в суд.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram