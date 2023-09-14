Прокуратура БиГ предложила снять Додика с поста президента Республики Сербской

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предложила суду страны освободить Милорада Додика от должности президента входящей в состав БиГ Республики Сербской в связи с его отказом выполнять решения высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

«Мы предлагаем обвиняемым в соответствии со ст. 73, пункта 1 УК БиГ и ст. 203 а пункта 4 УК БиГ избрать меру пресечения в виде прекращения функции президента Республики Сербской подозреваемому Милораду Додику и прекращения функции директора государственного учреждения "Служебный вестник Республики Сербской" подозреваемому Милошу Лукичу сроком на десять лет»,— говорится в документе прокуратуры (цитата по ТАСС).

Прокуратура также запросила у суда Боснии и Герцеговины запрет для господ Додика и Лукича занимать должности в законодательном, исполнительном, судебном, административном или любом другом органе, который полностью или частично финансируется из государственных средств.

Милорад Додик и его адвокат Горан Бубич в очередной раз указали на отсутствие каких-либо полномочий Кристиана Шмидта. «Доказательством является протокол заседания Совета Безопасности ООН от июля 2021 года, где четко указано, что Кристиан Шмидт не был утвержден резолюцией в качестве высокого представителя в Боснии и Герцеговине»,— сказал господин Бубич (цитата по RTRS).

Конфликт руководства Республики Сербской с высоким представителем мирового сообщества длится уже несколько месяцев. Летом парламент Республики Сербской принял указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя. Кристиан Шмидт на основе имеющихся у него полномочий отменил принятые указы, однако власти Республики Сербской продолжили их реализацию. Прокуратура Боснии и Герцеговины в начале августа выдвинула обвинения в отношении Милорада Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Высокий представитель нон грата».