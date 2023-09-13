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Коммерсантъ FM
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«МегаФон» откроет офис в Киргизии в октябре

«МегаФон» откроет представительство в столице Киргизии Бишкеке в октябре. Компания сфокусируется на реализации цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на опыт в B2B и B2G сегментах, сообщила пресс-служба «МегаФона».

Директором представительства компании в Киргизии назначен Александр Калошин, директор по национальным проектам «МегаФона». Господин Калошин будет совмещать свою новую должность с работой над реализацией проектов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает пресс-служба.

«У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии»,— приводит пресс-служба слова господина Калошина.

Сообщается, что «МегаФон» до конца года запланировал несколько пилотных проектов в Киргизии в различных социальных и индустриальных отраслях. В частности, планируется реализация проектов в сфере благоустройства городской среды и транспортной безопасности, а также в промышленном секторе с решениями, направленными на цифровизацию производственных процессов.

Эрдни Кагалтынов

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