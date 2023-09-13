В шаурмичных Сочи нашли мясо неизвестного происхождения

В Сочи в торговых точках десяти индивидуальных предпринимателей выявили мясо птицы неустановленного качества и происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В обороте находилась мясная продукция для изготовления шаурмы из курицы. При этом, по данным ФГИС «Меркурий», в адрес предприятий не поступало мясо и продукция из мяса птицы. По факту выявленных нарушений предпринимателям объявлены предостережения.

«Продукция без документов, характеризующих происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара, эпизоотическое состояние места выхода, не позволяющее идентифицировать подконтрольный товар, признается некачественной и опасной»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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