В Сочи спрос на парковки для яхт в низкий курортный сезон вырос на четверть

В Сочи спрос на стоянки для яхт в Sochi Grand Marina с ноября 2023 года по февраль 2024 года вырос на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора марины Дмитрия Прозорова.

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Он отметил, что в сентябре наблюдается дефицит мест для маленьких яхт (до 12 м). В листе ожидания находится 5-6 судов.

Максимальная заполняемость марины составляет 250 мест, из них свободно около 10-12%. При этом в случае непогоды вместимость Sochi Grand Marina могут увеличить до 300 судов.

Татьяна Ручкина

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