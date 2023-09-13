Главные новости к утру 13 сентября

Минувшей ночью Севастополь подвергся ракетной атаке. В результате пострадали 24 человека, четверо из них — в состоянии средней степени тяжести. На территории южной площадки Севастопольского морского завода произошел пожар.

Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Ожидается, что космодром также посетит лидер КНДР Ким Чен Ын для переговоров с российским президентом.

Альфа-банк намерен подать заявление о признании банкротом кипрской DTS Retail LTD — бенефициара «Сети Связной», которая уже сама находится в процедуре банкротства. Банк в марте предъявил DTS Retail LTD, который поручался перед Альфа-банком по кредитам «Связного», два иска более чем на 7,6 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», производитель «Суперджета» ПАО «Яковлев» рассчитывает, что самолет выйдет на плановые показатели коммерчески эффективного налета в 7,3 часа в сутки через два года после начала эксплуатации. Ограничить налет в первые годы, полагают источники «Ъ», может уменьшенный ресурс двигателя ПД-8, испытания которого затягиваются.

Еврокомиссия пересмотрела свои рекомендации для стран—членов Евросоюза о том, как им следует применять запрет на ввоз из России некоторых товаров, попадающих под санкции. Национальным таможенным органам рекомендовано применять запрет в отношении товаров личного пользования «соразмерным и разумным образом».

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,62 до $84,46 за баррель. Прогноз на 2024 год повышен с $86,48 до $88,22 за баррель.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его отказ включить спутниковую связь Starlink на территории Крыма по запросу Украины связан с санкциями, введенными США. По его словам, для разрешения на подключение необходимо одобрение со стороны американского правительства.

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