«Яндекс Погода»: 13 сентября в регионах Черноземья будет облачно, до +20°

В среду, 13 сентября, погода на территории регионов Черноземья будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +17° до +20°. Это следует из данных прогноза сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде и Орле, где ожидается облачность с прояснениями, а воздух прогреется до +20°. Самым прохладным регионом Черноземья станет Тамбовская область, где температура составит +17°. В Липецкой и Воронежской областях столбик термометра поднимется до +18°, в Курской — до +19°.

Мария Старикова