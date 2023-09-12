Липецкий «Шанс Энтерпрайз» увеличил выручку до 7,8 млрд рублей

Липецкий производитель средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» (входит в воронежскую ГК «Шанс») увеличил выручку и чистую прибыль по итогам 2022 года почти втрое. Первый показатель вырос с 2,9 млрд до 7,8 млрд руб., второй — с 880 млн до 2,5 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выросла и дебиторская задолженность «Шанс Энтерпрайз»: с 2,4 млрд до 3,7 млрд руб. (на 54%). При этом уменьшилась кредиторская — на 23%: со 140 млн до 106 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Шанс Энтерпрайз» было зарегистрировано в 2017 году для производства прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 3,6 млрд руб. Гендиректор ООО — Владимир Коватев (с 2022 года). 68,06% компании у Ругии Кадашовой, 31,94% — у Абдусалама Джавадова.

Объем инвестиций «Шанса» в завод по производству средств защиты растений составил 4 млрд руб. Его мощность — 50 млн литров продукции в год. Предприятие был открыто в 2020 году. Тогда представители компании говорили «Ъ-Черноземье», что у завода остается свободный участок и он может увеличить мощность.

Подробнее об имевшихся у «Шанса» планах по расширению производства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте