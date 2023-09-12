Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в Салавате

Прокуратура Салавата проводит проверку в связи с пожаром в городе, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По предварительным данным, сегодня днем в резервуаре площадью 300 кв. м на улице Молодогвардейцев в Салавате загорелся нефтешлам.

Исполняющий обязанности прокурора Салавата Александр Стрельников координирует действия правоохранительных органов и спецслужб на месте происшествия.

В ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению законодательства о промышленной и пожарной безопасности и об охране окружающей среды.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в сообщении.

Как сообщали в пресс-службе республиканского МЧС, на место возгорания были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу. По прибытии пожарные увидели задымление за территорией объекта ООО «Битум» в неиспользуемой мазутной яме, принадлежащей ООО «Девон». К тушению пожара привлечен 31 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте