По Невскому проспекту стартовал крестный ход

В Санкт-Петербурге по Невскому проспекту начал движение крестный ход в честь дня перенесениях мощей Александра Невского. Верующие двинулись в сторону площади Александра Невского, где состоятся праздничные мероприятия и молебен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Часть улиц в центре города закрыта для движения автомобилей.

До 18 часов вторника действует запрет на парковку на площади Александра Невского. На это же время сузили проезжую часть по обеим сторонам площади.

До 13:30 будет перекрыт Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского. С 10:30 до 12:00 движение по проспекту закроют от площади Александра Невского до Казанской площади.

На весь вторник запрещено оставлять транспорт на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на отрезке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

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