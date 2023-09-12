В отношении ЖСК «Цветы Башкортостана» введено наблюдение

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении жилищно-строительного кооператива «Цветы Башкортостана». Заявление о признании кооператива банкротом подало ООО «Филком». Требования компании в размере 1,47 млн руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Временным управляющим утвержден член «Ассоциации антикризисных управляющих» Радик Мустаев.

В 2022 году председатель правления ЖСК Андрей Абызов и бывший гендиректор ООО «Башстройкомплект» (являлся застройщиком многоквартирных домов в поселке Цветы Башкирии) Руслан Андреев были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены к 12 и 10 годам колонии общего режима соответственно.

Строительство проблемных объектов в поселке возобновил специализированный застройщик «Оникс».

Влада Шипилова

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