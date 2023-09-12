Мэр Кумертау и его первый заместитель оштрафованы за нарушения

Кумертауский межрайонный суд по требованию городской прокуратуры привлек к административной ответственности мэра города Олега Фролова и его первого заместителя Эвелину Звереву.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что в ходе исполнения контракта на благоустройство площади Советов администрация города подписала дополнительное соглашение, необоснованно увеличив срок выполнения работ на полгода. Контракт был заключен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В установленный срок муниципалитет также не освоил средства в полном объеме.

Кроме того, в деятельности администрации города выявлены факты неисполнения требований прокурора. В частности, не приведена в соответствие с требованиями законодательства схема теплоснабжения, а земельный участок, выданный многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида, не обеспечен необходимыми коммуникациями.

Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал ее устранить выявленные нарушения.

Олег Фролов оштрафован на общую сумму 36 тыс. руб. за неправомерное изменение существенных условий контракта по (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ), нарушение предоставления межбюджетных трансферов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ) и неисполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). Эвелине Зверевой выписан штраф в размере 2 тыс. руб. за неисполнение требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре горсовет Кумертау объявил выговор Олегу Фролову. Поводом стало назначение начальника отдела городского хозяйства администрации Регины Егоровой исполняющей обязанности замглавы администрации по вопросам ЖКХ и городского хозяйства. С госпожой Егоровой глава администрации ранее работал на АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Майя Иванова

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