Главные новости к утру 12 сентября

Самолет Airbus-A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находилось 170 человек, включая 23 ребенка и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Ранее самолет не смог приземлиться в аэропорту Омска, по предварительным данным, из-за отказа гидросистемы, и подал сигнал тревоги.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни состоятся переговоры делегации России и Северной Кореи, а также общение один на один президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, они обсудят двустороннее сотрудничество в разных сферах, «ситуацию в регионе, международные дела». По данным СМИ, спецпоезд Ким Чен Ына уже прибыл в Россию.

Сеть заведений московского ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family подверглась проверке со стороны ФСБ по делу о незаконном сбыте более 8 тонн краба. Допрошены более десятка сотрудников и директоров сети. Ущерб по делу оценивается в 50 млн руб.

Как узнал «Ъ», Россия в сентябре нарастила морской экспорт нефти, который достиг 3,34 млн баррелей в сутки — это больше, чем в июле и августе, но пока меньше, чем в июне. Согласно параметрам добровольного сокращения экспорта, поставки России в сентябре по договоренности с Саудовской Аравией могут вырасти до 3,4 млн б/с и останутся на этом уровне до конца года.

В первом полугодии объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг исторического максимума в 1,49 трлн руб., в несколько раз превысив показатели предыдущих лет. Однако количество лизинговых сделок увеличилось незначительно, что говорит в пользу инфляционного роста показателя. На этом фоне участники рынка опасаются сокращения платежеспособного спроса и снижения качества портфеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начало процедуры ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России. Он подчеркнул, что ратификация документа связана с нарастающей напряженностью в Нагорном Карабахе.

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