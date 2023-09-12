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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый в шпионаже для КНР сотрудник британского парламента отрицает вину

Один из сотрудников парламента Великобритании, обвиняемый в шпионаже в пользу Китая, заявил о своей невиновности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обнародованное адвокатами заявление от имени чиновника.

10 сентября The Sunday Times и The Guardian сообщили, что в марте два сотрудника британского парламента были арестованы в соответствии с законом о государственной тайне. По данным СМИ, позднее их освободили под залог до октября.

«Я чувствую себя вынужденным ответить на обвинения СМИ в том, что я "китайский шпион". Неправильно, что я должен публично комментировать имевшую место недостоверную информацию»,— говорится в заявлении одного из обвиняемых. Его имя в письме не уточняется. Второй обвиняемый, имя которого также неизвестно, информацию не комментировал.

Посольство Китая в Великобритании утверждает, что обвинения в сборе британской разведывательной информации с помощью членов парламента страны сфабрикованы. Диппредставительство назвало информацию о шпионаже «злонамеренной клеветой».

По данным СМИ, один из мужчин был задержан в Эдинбурге, второй — в Оксфордшире подразделениями полиции по борьбе с терроризмом. Один из обвиняемых — 20-летний чиновник, связанный с высокопоставленными членами парламента от Консервативной партии, включая тех, кто имеет доступ к секретной информации. Второй обвиняемый — мужчина около 30 лет, работал в качестве парламентского референта.

Лусине Баласян

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