«Нефтяник Кубани» обживает «Высокий мыс»

Недостроенный «Роснефтью» санаторий «Нефтяник Кубани» на побережье Анапы может перейти госкорпорации «Туризм.РФ», которая приступит к аудиту объекта. Для завершения долгостроя, на что потребуется оценочно до 15 млрд руб., могут быть привлечены соинвесторы. Несмотря на то что Анапа пользуется популярностью у туристов, найти партнеров по проекту санатория госкорпорации будет непросто, полагают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Высокий мыс», структура госкорпорации «Туризм.РФ», в августе заключило с компанией «Финэкспертиза» контракт на проведение аудита ООО «Санаторий "Нефтяник Кубани"». Одна из целей этой работы — выявить риски, возникающие при реорганизации компании через ее присоединение. Передача недостроенного санатория «Высокому мысу» осуществляется на основании распоряжения правительства РФ. В «Туризм.РФ» и пресс-службе правительства пояснили “Ъ”, что в дальнейшем могут быть поддержаны предложения инвесторов, связанные с достройкой или реконструкцией объекта. Передача структурам «Туризм.РФ» других неиспользуемых гостиниц или здравниц пока не планируется, уточнили в госкорпорации.

Санаторий «Нефтяник Кубани», по данным Kartoteka.ru, с августа 2023 года контролируется Росимуществом, до этого он принадлежал структурам «Роснефти». Эта компания еще в 2008 году анонсировала строительство здравницы на 4,8 га на Пионерском проспекте в Анапе, на месте детского лагеря «Юный нефтяник». Там должны были появиться гостиница на 260 номеров, стадион на 1,5 тыс. мест и бассейн для подготовки олимпийцев. Инвестиции в проект в ценах 2008 года оценивались в 9 млрд руб.

Местные власти связывали с проектом большие надежды, но стройка оказалась проблемной: подрядчик не выполнил работы в полном объеме, договор был расторгнут в суде, финансирование приостановлено.

Завершить реконструкцию не удалось, хотя десять лет назад строительно-монтажные работы считались выполненными на 90% (см. “Ъ” от 5 апреля 2013 года).

«Нефтяник Кубани», вероятно, будет преобразован в комплексный туристический проект «Высокий мыс». Компания в июле заключила договор на подготовку для него архитектурно-градостроительной концепции. Победителем конкурса стало ООО «Маркс Инжиниринг», следует из материалов на сайте госзакупок.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов считает, что в зависимости от технического состояния стоимость работ по реконструкции «Нефтяника Кубани» может составить от 1,5 млрд до 15 млрд руб. Поиск инвестора для санатория, вероятно, станет непростой задачей: старт такого проекта потребует сложной комбинации компетенций, предупреждает он.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева называет проведение аудита недостроенного санатория «Нефтяник Кубани» обязательным этапом присоединения к «Высокому мысу».

Результаты работы могут повлиять как на само намерение заключить сделку, так и на ее условия, предупреждает она. В числе рисков госпожа Галеева выделяет совершенные ранее технические сделки, соглашения с аффилированными или неблагонадежными лицами: они могут быть признаны недействительными, стать причиной для претензий налоговых органов, предъявить их могут и третьи лица.

Преобразование «Нефтяника Кубани» в «Высокий мыс» — один из проектов «Туризм.РФ» в Анапе. Госкорпорация занимается созданием курорта «Новая Анапа». Проект планируется реализовать у станицы Благовещенской. Пляжная полоса по замыслу составит 17 км, здесь должны появится 15–25 тыс. новых гостиничных номеров. Весной «Туризм.РФ» заключил договоры по разработке для него мастер-плана, градостроительных решений, инженерных изысканий. Суммарная стоимость трех соглашений 416,4 млн руб.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет Анапу популярным направлением у туристов: в этом году поток на курорт может вырасти на 15%, до 3,5 млн человек. Новые отели с концепцией «все включено», по словам эксперта, показывают хорошую загрузку уже с первого года работы.

Александра Мерцалова