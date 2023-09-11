Банк ВТБ в рамках программы «Мир без слёз» приобрел новое оборудование для Валуйской районной больницы

Благотворительная программа банка ВТБ «Мир без слез» в пятый раз в Белгородской области. В этом году детская поликлиника Валуйской центральной районной больницы получила оборудование для офтальмологического, стоматологического и лор-кабинетов. Это увеличит возможности врачей по оказанию качественной помощи детям с соответствующими заболеваниями. Также в больницу доставлены визуализаторы вен, которые позволят медицинскому персоналу эффективнее проводить внутривенные вливания и диагностические процедуры, а также компьютерная и оргтехника для оснащения рабочих мест врачей детской поликлиники.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Валуйская ЦРБ оказывает лечебную и консультативную помощь детям и взрослым Валуйского городского округа, а также жителям Ровеньского, Вейделевского и Волоконовского районов. Безусловно, охрана детского здоровья – приоритетное направление для нас. Важная роль в этом отводится профилактике. Для этого очень важно, чтобы больница была оснащена современным медицинским оборудованием, которое позволяет качественно, на высоком уровне, оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Приобретенное медицинское оборудование позволит поднять на более высокий уровень офтальмологическую, стоматологическую и лор-помощь детям и подросткам, своевременно выявлять патологии и начинать лечение», — отметила и.о. главного врача Валуйской ЦРБ З.И. Савельева.

Благотворительная программа «Мир без слез» – собственный благотворительный проект банка ВТБ, в рамках которого в детские больницы по всей России закупается современное медицинское оборудование. Программа работает с 2003 года: за 20 лет ее существования ВТБ поддержал более 190 больниц в 79 субъектах Российской Федерации. С каждым годом к программе присоединяется все больше регионов, расширяя географию проекта.

Фото: пресс-служба ВТБ

«ВТБ – социально ответственный бизнес. Помощь детям – одно из важнейших направлений. В рамках программы «Мир без слез» банк адресно оказывает благотворительную поддержку детским отделениям и медучреждениям. Врачи валуйской больницы нуждались именно в таком оборудовании, о чем и написали нам в своей заявке. Сегодня мы передаем нужное оборудование медикам. В Белгородскую область благотворительная программа банка приезжает уже в пятый раз. За последние 10 лет адресная помощь была дважды оказана Детской областной клинической больнице в Белгороде, Белгородскому дому ребенка, Старооскольской окружной детской больнице», — рассказал Виктор Кривошеев, управляющий банка ВТБ в Белгородской области.

«Белгородская область расположена в непосредственной близости от границы с Украиной, поэтому жители региона особенно нуждаются во всесторонней медицинской помощи. Важно сделать доступным как для детей, так и для взрослых бесплатное медицинское обслуживание на высоком, современном уровне. В этой связи в рамках реализации инициатив Консультационного совета акционеров банка ВТБ для Валуйской центральной районной больницы было приобретено новое медицинское оборудование. Также закуплены и доставлены компьютерные системы и другая оргтехника для работы специалистов детской поликлиники больницы. Наш скромный вклад в общее дело будет способствовать решению части задач в области охраны здоровья жителей белгородского региона, нуждающихся в нашей поддержке», — прокомментировал Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, председатель Консультационного совета акционеров ПАО Банк ВТБ.

Фото: пресс-служба ВТБ

В 2023 году благодаря программе банка ВТБ «Мир без слез» новое оборудование получают 16 детских больниц в городах: Ангарск (Иркутская область), Астрахань, Барнаул, Валуйки (Белгородская область), Краснодар, Красноярск, Курчатов (Курская область), Кызыл (Республика Тыва), Моздок (Республика Северная Осетия – Алания), Москва, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь и Пермь. Республика Тыва и Севастополь участвуют в программе впервые.