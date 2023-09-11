Главы двух районов в Курской области сохраняют посты после выборов

В Курской области единороссы Олег Быковский и Виктор Петров в единый день голосования были переизбраны на новые сроки главами Октябрьского и Пристенского районов. Они получили большинство голосов, сообщили в облизбиркоме.

Новый глава после выборов может появиться в Судже. Голосование на пост главы приграничного города выиграл 42-летний самовыдвиженец, уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований таможенного пункта Виталий Слащев. Он получил 42% голосов избирателей. Действующий глава Суджи Владимир Дьяченко проиграл выборы с 33% голосов.

Куряне последние три дня выбирали одного депутата облдумы, трех глав муниципалитетов и 470 депутатов местных собраний, из которых 435 оказались единороссами. В целом в регионе явка составила 40,31% с учетом дистанционного электронного голосования (всего 109 660 жителей). Онлайн проголосовали 89% от включенных в списки избирателей — 1 552 человека.

Председатель облизбиркома Татьяна Малахова заверила, что «ни одного нарушения, способного повлиять на ход голосования, волеизъявление избирателей, подведение результатов, не установлено».

Сергей Калашников

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