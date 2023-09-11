Экс-директора рынка в Тихорецке осудили условно за фиктивное трудоустройство знакомых

В Тихорецке бывшего директора МУП «Торговый комплекс Центральный» Геннадия Плотникова осудили условно на два года за фиктивное трудоустройство знакомых. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина назначил своего знакомого на должность замдиректора рынка. При этом тот не ходил на работу, трудовые обязанности были возложены на других сотрудников. Однако с января 2018 года по 30 сентября 2020 мужчине незаконно начислили более 2 млн руб. зарплаты. Ущерб бюджету составил почти 550 тыс. руб.

Позже бывший директор рынка устроил на должность техника еще одного знакомого. Он также не выполнял свои обязанности, но получили более 600 тыс. руб. Ущерб бюджету составил 152,7 тыс. руб.

Противоправную деятельность экс-директора рынка выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Тихорецкий городской суд признал Геннадия Плотникова виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ. В судебном заседании мужчина не признал вину, однако она была установлена с помощью доказательств.

Бывшему гендиректору назначили два года лишения свободы условно. Также ему на три года запретили осуществлять организационно-распорядительные и административные функции в государственных и муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях, с участием в уставном фонде государственного, муниципального образования. В пользу администрации Тихорецка суд взыскал 702,5 тыс. руб. материального ущерба. Законность приговора проверил Краснодарский краевой суд в ходе апелляционного рассмотрения дела. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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