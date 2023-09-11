В Тюмени 16 сентября перекроют центр города из-за «Кросса нации»

В Тюмени 16 сентября на время массового забега «Кросс нации» перекроют несколько участков центра города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Республики, Профсоюзной, Челюскинцев.

Движение всех видов транспорта будет закрыто с 08:00 до 15:30 16 сентября будет прекращено на следующих участках:

ул. Орджоникидзе (от ул. Республики до ул. Советской);

ул. 8 Марта (от ул. Республики до ул. Советской);

ул. Водопроводная (от ул. Республики до ул. Ванцетти);

ул. Первомайская (от ул. Республики до ул. Советской);

ул. Советская (от ул. Немцова до ул. Первомайской);

ул. Хохрякова (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской);

ул. Володарского (от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской).

По данным департамента по спорту и молодежной политике региона, распределение участников по стартовым карманам начнется 16 сентября в 10:15 на Центральной площади у здания правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45). Сам забег начнется в 11:00. Тюменцам предстоит преодолеть различные дистанции: 400 м, 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Финиш определен на ул. 8 Марта со стороны ул. Хохрякова. Зарегистрироваться на «Кросс нации» можно с 11 по 15 сентября с 10 до 17 часов в МАУ «ТГМЦ» (ул. 50 лет Октября, 46).

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое на территории России. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. Первый «Кросс нации» состоялся еще в 2004 году. Спустя три года на старт по всей стране вышло более 1 млн человек.

Полина Хабарова

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