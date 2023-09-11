В одной из старейших художественных школ на Кубани отреставрировали фасад

В детской художественной школе Пташинского в Краснодаре завершили реставрацию фасада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Работы провели по муниципальной программе «Развитие культуры». На фасаде отреставрировали лепные декоративные элементы, а цвет стен сменили с желтого на светло-зеленый. Ремонт проходил с мая 2023 года.

Детская художественная школа им. В. А. Пташинского является одной из старейших художественных школ в Краснодарском крае. В прошлом году ей исполнилось 75 лет. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Капремонт также проводят в детской школе искусств №6 по ул. Гаврилова. В здании отремонтируют санузлы, заменят сети электроосвещения и выполнят отделку внутренних помещений. На работы выделили 8,3 млн руб.

Татьяна Ручкина

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