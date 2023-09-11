В Сургуте водитель маршрутки избил подростка из-за неоплаченного проезда

В Сургуте водитель маршрутки избил 16-летнего подростка из-за неоплаченного юношей проезда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Сейчас силовики проводят доследственную проверку по данному сообщению.

По предварительным данным, конфликт произошел 9 сентября. Между водителем и подростком сначала произошел словесный конфликт, который затем перешел в драку.

«Следователями будут установлены объективные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в пресс-службе.

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