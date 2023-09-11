Гурманские будни

Вкусный Сарай в гараже

Новый ресторан Saray группы Lucky открылся на углу Гранатного и Вспольного переулков в здании бывшего гаража. Неказистое здание усилиями королевы общественных интерьеров Натальи Белоноговой превращено в дизайнерское пространство с окнами в пол и потолком из амбарных досок. У руля — шеф Дан Мирон, который выстроил местную кухню вокруг гриля и живого огня. Гриль, к слову, сделали по его эскизу: кирпичная стена из печного кирпича, которому навскидку больше века, привезли из области, разобрав заброшенный дом. Дерево в интерьере, живой огонь, точечный мягкий свет — идеальное комбо в прохладный осенний день.

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Меню широкими мазками представляет кавказскую, испанскую и средиземноморскую кухню. Такой микс продиктован в первую очередь продуктами, среди которых — обилие свежих овощей, рыбы и мяса, конечно, подвергшихся обработке в той самой печи. В первый день и даже в первый час работы здесь полная посадка, сервис внимательный, меню официанты знают назубок, а шеф-сомелье рассказывает об интересных и незаезженных позициях из раздела игристых вин.

В меню — разнообразные закуски из сырой рыбы. Например, карпаччо из дорадо подается в масле с лимонным соком и инжиром, тартар из отборной говядины (это чувствуется по вкусу) в испанском стиле перемешивают с перцем рамиро, желтком и подают с тончайшими, как кружева, гренками из багета, рваное карпаччо из говядины предлагают с пармезаном и половинкой маринованного артишока, который перед подачей на стол чуть прижаривают на гриле. Хумус здесь — закуска, которую нужно брать на двоих или даже на троих (очень сытное блюдо), подают с фаршем из говядины с кайенским перцем и, что неожиданно, с белокочанной и цветной капустой, которая предварительно замаринована в куркуме.

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Хачапури делают из неаполитанского теста (говорят, что прорабатывали его состав несколько месяцев). Получилось пышное и сдобное, с хрустящей корочкой, как на пицце. А лепешка из тандыра, наоборот, сделана из самого простого дрожжевого теста, но от этого не менее вкусная, самса с начинкой из всевозможной зелени с домашним соусом из перетертых томатов появится на столе с чесноком и зеленью.

Также из ярких закусок — овощной мангал-салат с миксом овощей и зелени (кабачками, томатами) подается в собственном овощном соку, напоминает одну из осенних закусок, которые на зиму закатывают в 3-литровые банки.

На горячее — шашлычки из осетрины, в меру жирной и слегка припущенной, отчего ощущается рыбная горчинка, подают на подушке из домашнего песто на основе кавказской зелени.

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Поистине королевским и очень разнообразным по вкусу получилось здесь блюдо сарма (турецкие голубцы): фарш из куриного бедра с курдюком, который придает сочности, заворачивают в свекольные листья и томят в глиняном горшочке под виноградными листьями.

На десерт шафрановый трелече — классический бисквит, пропитанный молоком, сливками и сгущенным молоком с кремом шантильи из маскарпоне с шафраном. Отдельного внимания заслуживает коктейльная карта на абрикосовом дистилляте 2-летней выдержки — на нем готовят коктейль Apricot X. O. с пюре из айвы, а на роме, пуэре и листьях саган-дайля — Ron Shu Magnolia.

Гранатный переулок, дом 19 вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Австралийцы учат простым радостям жизни

Пекарня Layerz, основанная двумя земляками и партнерами, австралийскими шефами Томом Халпиным и Гленом Баллиспм и обеспечивающая половину ресторанов Патриков выпечкой, обрела продолжение. Шефы открыли небольшое кафе в Большом Кисловском, которое идеально подходит для завтрака, бранча или обеда. Пока еще можно успеть посидеть на небольшой крытой веранде: она выполнена из натуральных материалов в скандинавском стиле, как и интерьер самого кафе.

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На входе вас встретит витрина с разнообразной выпечкой и сладким: шоколадный брауни, краффины (гибрид слоеного круассана и маффина) с фисташками или малиной, слойки с томатами и рикоттой и, конечно, свежие круассаны. В меню — блюда на местном хлебе: тосты с авокадо и рикоттой, солидный сэндвич с пастрами и кацу-сэндвич (на японском молочном хлебе) с зажаристой котлеткой из трески. Для тех, кто хлеб не жалует, есть здоровый завтрак, в котором на большой тарелке собраны полезные свежие ингредиенты: хумус, помидоры и огурцы, киноа тыква и спелый авокадо, не отягощенная специями шакшука с питой. А также — аскетичный «скандинавский» завтрак с яйцом в мешочек, взбитым сливочным маслом, мортаделлой и сыром чеддер. Меню здесь, кажется, на любой вкус: в нем есть даже сырники.

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В обед не пропустите греческий салат с перцем рамиро. В разделе горячего — немного Италии, которая представлена пастой (лингвини с чесночными креветками и ньокки с четырьмя видами сыра), два вида стейка (из говядины и из лосося), котлета по-киевски и мясной пирог из слоеного теста с лисичками. На сладкое — «Павлова» со свежими сезонными ягодами и баскский кремово-творожный чизкейк с клубникой.

Большой Кисловский переулок, дом 6 Ежедневно, с 8:00 до 22:00

Ольга Карпова