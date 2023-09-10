Главные новости к утру 10 сентября

У побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников. Кроме того, в западной части акватории Черного моря уничтожены три украинских катера с десантными группами, которые следовали к Крыму.

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс. человек. Пострадали еще около 2,1 тыс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о «тупике» в вопросе создания трибунала против России со стороны западных партнеров. Он также констатировал «отсутствие воли» для конфискации российских активов.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Он подтвердил, что «определенное время» сеть не работала «возле Крыма».

Мятежники Нигера обвинили Францию в стягивании сил в страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции.