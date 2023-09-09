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При обстреле двух сел в Белгородской области повреждены два дома и коммуникации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела 9 сентября двух населенных пунктов в приграничных муниципалитетах. В обоих случаях обошлось без пострадавших гражданских, но есть разрушения.

Так, в селе Староселье Краснояружского района была повреждена линия электропередачи, под отключение попадали и абоненты села Теребрено. Аварийные бригады уже на месте.

В Грайворонском городском округе после атаки со стороны Украины села Сподарюшино повреждения выявлены в двух частных домовладениях: в одном пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором - поврежден забор. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Вчера, по данным региональных властей, ВСУ использовали для атак 105 различных единиц боеприпасов, в том числе беспилотники. В двух населенных пунктах области зафиксировали повреждения жилых домов.

Владимир Зоркий

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