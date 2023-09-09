Белый дом: Байден на саммите G20 обсудит последствия конфликта на Украине

Президент США Джо Байден на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели планирует обсудить с партнерами военный конфликт на Украине и его влияние на другие страны. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге.

«Президент Байден воспользуется этой сессией, чтобы подчеркнуть, как война России на Украине вредит многим странам в том зале и их соседям»,— сказал представитель администрации Джо Байдена (цитата по «РИА Новости»)

Саммит G20, который пройдет 9–10 сентября, не посетят президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Россию на саммите будет представлять глава МИД России Сергей Лавров, Китай — премьер Госсовета КНР Ли Цян.

По данным Bloomberg, Евросоюз планирует активизировать работу со странами Глобального юга, воспользовавшись отсутствием господ Си и Путина на саммите. В свою очередь, Джо Байден, писало агентство, планирует на саммите наладить отношения со странами, поддерживающими Россию и Китай: Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР.

О повестке G20 — в материале «Ъ» «''Двадцатка'' поищет рациональное зерно».

Лусине Баласян