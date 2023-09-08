Мэрия Уфы отменила постановление о комплексном развитии территории в Черниковке

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отменил свое постановление о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы в Калининском районе. Документ о застройке был утвержден в декабре прошлого года.

Сообщалось, что предельный объем жилищного строительства на территории комплексного развития составит 4,1 га. На месте пяти аварийных домов и гаражей на Интернациональной улице планировалось построить высотки до 25 этажей.

В пресс-службе администрации Уфы «Ъ-Уфа» пояснили, что постановление отменено из-за пропуска срока решения о проведении торгов. Отмена постановления не влечет запрета на последующее принятие решения о комплексном развитии, добавили в мэрии. Решение о проведении торгов должно приниматься в течение 10 дней с момента принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

Влада Шипилова

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