В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

По данным издания, 45-летний житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил подрыв железнодорожного полотна в регионе. Точное место подготовки теракта не сообщается. Целью подрыва должно было стать «нарушение воинских перевозок». У задержанного был тайник с самодельным взрывным устройством.

«На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов, он представился сотрудником ГУР (Государственного управления разведки Украины). Через пару дней он предложил сотрудничать»,— рассказал силовикам задержанный.

Мужчина также передавал в ГУР сведения о деятельности на военном аэродроме «Бельбек», передвижении кораблей и точках ПВО в Севастопольской бухте.

Анастасия Донскова

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