На Кубани отца и сына подозревают в незаконной торговле оружием и наркотиками

На Кубани дело отца и сына, подозреваемых в незаконном обороте оружия и наркотиков, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2015 году злоумышленники пытались продать автомат Калашникова с боеприпасами покупателю в Отрадненском районе. На «проверочную закупку» прибыли оперативники МВД и задержали продавцов. В ходе проверки выяснилось, что один из подозреваемых, 30-летний мужчина, был причастен к сбыту 260 г марихуаны в Армавире.

«Также оперативники провели обыски в домовладениях обоих мужчин. По месту проживания 56-летнего злоумышленника полицейские изъяли более 3,8 кг частей конопли и около 210 гр. готового к употреблению наркотика»,— говорится в сообщении. В доме его сына нашли около 6,7 кг марихуаны.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 222, ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные хранение и торговля оружием и наркотиками). В случае доказательства вины подозреваемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Анастасия Донскова

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