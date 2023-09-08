Суд в Уфе рассмотрит уголовное о гибели рабочего в ЖК «Миловский парк»

Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение 51-летнему директору ООО «Строительная компания ''Ресурс''» Вадиму Сызранову. Он обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, «Ресурс» был субподрядчиком по строительству водопровода в ЖК «Миловский парк». В августе прошлого года при укладке канализационных сетей 28-летний сотрудник компании упал в траншею на четырехметровую глубину, его завалило грунтом. Рабочий скончался от травм.

Было установлено, что причинами гибели сотрудника стали отсутствие укрепления грунта и непроведение инструктажа по технике безопасности.

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направлено в Уфимский райсуд для рассмотрения по существу.

Венера Хисамова

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