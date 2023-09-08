Двое подростков въехали в автомобиль на мопеде в Тюмени

В Тюмени 16-летний молодой человек на мопеде «Ямаха» с 12-летим пассажиром въехали в стоящий автомобиль «Шкода», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Один из подростков получил травму локтя, второй — травму колена. Оба были в мотошлемах. Ключи от мопеда подростки взяли у брата пассажира.

Водитель «Ямахи» привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Тюменской области пьяные подростки, отмечавшие 16-летие, попали в ДТП, в котором 14-летняя пассажирка получила травму. Один из молодых людей проник в гараж и взял машину отца, пока он спал. Подросток не справился с управлением, автомобиль въехал в столб. В «Ладе» вместе с водителем находились два подростка.

Ева Коршунова

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