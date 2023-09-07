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Липецким медучреждениям выделят 1,3 млрд рублей на ремонт

На ремонт медучреждений Липецкой области из региональной казны выделят 1,3 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе посещения облбольницы. По его информации, средства направят на ремонт 11 объектов, в том числе поликлиник №1, №2 и «Липецк-Мед» в районе ЛТЗ.

«Потребность большая. Ремонтировать поликлиники нужно как в облцентре, так и в районах»,— подчеркнул глава региона.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, Игорь Артамонов поручил подготовку итогового проекта по ремонту медицинских учреждений своему заместителю Ольге Белоглазовой. Старт работ намечен на начало 2024 года.

Валерия Розбот

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