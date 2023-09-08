Guess представила альтернативную рекламную кампанию

В центре новой рекламной кампании Guess Kenergy оказалась современная интерпретация Кена — спутника Барби и персонажа, который по сюжету всегда остается в тени своей безупречной спутницы. В съемке Сандры Беркович итальянский бренд переосмысливает философию Barbie, доказывая, что не только девушки, но и мужчины могут быть такими, какими захотят. Посыл такой — каждый Кен сможет подобрать образ под любое настроение и повод: повседневный образ в линейке Jeans, спортивный Activewear или вечерний — в премиальной линии Marciano. В роли Кена выступил видеограф Максим Росличенко.

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