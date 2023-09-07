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Фонд Чижова помог 320 школьникам подготовиться к новому учебному году

В ходе ежегодной акции «Портфель знаний» поддержку получили малообеспеченные и многодетные воронежцы, вынужденные переселенцы из новых регионов России и семьи участников специальной военной операции. Всем вручили новые рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, подобранными с учетом потребностей.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Так, помощь в подготовке детей к школе получила Ирина Абрамкина, муж которой героически погиб в ходе СВО. Первого сентября из четверых ее детей в школу пошли двое. Помог фонд собрать детей к школе и Светлане Прохоренко, муж которой также погиб в зоне проведения СВО.

«Сейчас такие семьи нуждаются в особой заботе и внимании, поэтому в Государственной Думе на законодательном уровне продолжаем расширять меры поддержки и социальной защиты бойцов и членов их семей. Чтобы помощь этой категории граждан была максимально адресной и действенной, создан фонд «Защитники Отечества». Поддержку в ситуациях, которые пока не охвачены государством в полной мере, семьи участников СВО могут получить в основанном мной благотворительном фонде», – прокомментировал депутат Госдумы Сергей Чижов.

Фото: пресс-служба АО Галерея Чижова

Среди тех, кому потребовалась помощь в подготовке детей к учебному году – вынужденные переселенцы из новых регионов. Например, мама троих детей Екатерина Осиновская приехала в Воронеж из Мариуполя. Дом, в котором проживала семья, находился рядом с «Азовсталью» и оказался практически полностью разрушен.

Традиционно не остались без внимания и дети с особенностями физического развития. В третий класс с новым портфелем и набором канцелярских принадлежностей пошел Тимур Абдуллаев, который является подопечным Фонда уже 9 лет и с его помощью борется с ДЦП. Участником акции также стал 12-летний Даниил Кашевич, которому Фонд помогает с реабилитацией: из-за синдрома Дауна мальчик боится громких звуков и большого количества людей, и чтобы преодолеть эти проявления болезни нужна помощь платных специалистов.

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