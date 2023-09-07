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Коммерсантъ FM
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Кремль назвал передачу США Украине снарядов с ураном очень плохой новостью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передачу Украине снарядов с обедненным ураном «очень плохой новостью». По его словам, последствия их использования ощутят и на Украине. Он также заявил, что ответственность за последствия использования лежат на США.

«Это очень плохие новости. Поэтому, к сожалению, такая же ситуация неминуемо будет ожидать и те украинские территории, на которых они будут применяться»,— сказал Дмитрий Песков. «Конечно же, ответственность за это целиком и полностью будет лежать на руководстве США»,— добавил он.

Пресс-секретарь напомнил, что эти снаряды применялись в Югославии, что привело к «весьма печальным последствиям»: росту числа страдающих онкологией и другими заболеваниями. «Последствия эти ощущаются также и на последующих поколениях, тех, кто каким-то образом соприкасался и находился в районах применения этого оружия»,— отметил он.

Накануне глава Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил во время визита в Киев, что США выделят Украине новый пакет помощи на $1 млрд. Эта сумма включает ранее выделенный пакет вооружений и боеприпасов, в том числе снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams. До этого подобные снаряды ВСУ решила поставлять Великобритания.

Подробнее о визите читайте в материале «На все руки Блинкен».

Анастасия Ларина

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