В августе погрузка на железной дороге в Липецкой области выросла на 2%

В августе 2023 года на станциях Юго-Восточной железной дороги, расположенных в Липецкой области, было погружено 2,2 млн т различных грузов. Это на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в ЮВЖД.

Наиболее сильно по сравнению с августом 2022 года выросла погрузка жмыхов (вдвое до 45 тыс. т), зерна (в 1,8 раза до 206 тыс. т), цемента (в 1,8 раза до 34,2 тыс. т), продовольственных товаров (в 1,7 раза до 13 тыс. т). Также росли отгрузки флюсов (176 тыс. т, +20,6%), гранулированных шлаков (117 тыс. т, +16,5%), черных металлов (903 тыс. т, +2,2%).

Олег Мухин

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