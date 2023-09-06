Лавров встретился с генсеком АРСИО в Джакарте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана (АРСИО) Салманом аль-Фарси в столице Индонезии Джакарте, сообщила пресс-служба МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

АРСИО — международная организация, основанная в 1997 году, в которую входят 23 государства, имеющие выход к Индийскому океану. Ассоциация объединяет представителей правительства, бизнеса и научных кругов этих стран. Координационный совет АРСИО находится в пригороде Катр-Борн на Маврикии. Россия, Китай и США входят в число десяти стран, которые являются партнерами по диалогу с ассоциацией.

Ранее сегодня, 6 сентября, Сергей Лавров прибыл в Джакарту для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). Он проведет несколько встреч с региональными партнерами и представителями многосторонних объединений.

В число участников ВАС входят страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнеры АСЕАН — Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

Эрдни Кагалтынов