Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, с чем эксперты связывают популярность жилья с красивым видом из окна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Впечатляющий вид из окна может повлиять на стоимость квартиры и сделать ее существенно дороже. В сегменте жилой недвижимости этой характеристике уделяется особое внимание. Квартир в новостройках премиум-класса, из окон которых открываются панорамные виды, в пять раз больше, чем во вторичном сегменте. Спрос на такое жилье за три года подрос почти в два раза.

Видовыми характеристиками интересуются до 70% покупателей лотов высокого класса, посчитали эксперты холдинга «Росстройинвест». Особым спросом пользуются квартиры и апартаменты, из окон которых открываются панорамные виды на исторические районы, знаковые объекты, парки и набережные, небоскребы «Москва-Сити» и другие достопримечательности города.

Их стоимость на 20% и даже на 30% выше стоимости аналогичных вариантов, не обладающих такими пейзажами, отмечают эксперты. Они полагают, что кроме эстетической составляющей значительную роль играет инвестиционный потенциал. Экспозиция видовых квартир на рынке ограничена, что дает им статус уникальности и обеспечивает высокую ликвидность. Более половины покупателей московских новостроек заинтересованы в покупке квартир с красивым видом из окна, треть из них готова заплатить за это больше.

В свою очередь, на вторичном рынке премиум-класса нет такого количества видовых квартир, которое обеспечило бы запросы клиентов. Большую часть его фонда в центральной части города представляют сталинские высотки или здания, возведенные в 1990-х и 2000-х годах. По данным портала ЦИАН, экспозицию вторичного рынка премиального рынка Москвы представляют 11,5 тыс. объектов, но лишь 10% из них обладает впечатляющими видовыми характеристиками.